イングランド代表は10日、国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3－0で勝利した。試合後、イングランド代表のMFデクラン・ライス（アーセナル）、イギリスメディア『ITV』にて試合を振り返った。

試合は序盤の10分、左サイドをドリブルで切り裂いたFWアンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）の折り返しをライスが左足でねじ込み、“スリーライオンズ”が先手を取る。1点をリードして折り返した後半の68分には、ゴードンが冷静にPKを沈めて2点目をゲット。終盤の88分には、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）の放ったミドルシュートのこぼれ球をFWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）が頭で押し込み、イングランド代表がコスタリカ代表を3－0で下していた。

試合後、ライスは「監督から、『もっとギアを上げろ』との指示が試合前にあったんだ。ボールを持っている時も持っていない時も、カウンタープレスの時も、もっと強度を高められるはずだと伝えられた」と明かす。実際、コスタリカ代表戦では攻守にアグレッシブなプレーの数々を見せたが、ライスも「誰かではなく、全員のパフォーマンスが最高だった。特に後半のプレーは素晴らしかったね」と胸を張った。

また、自らのゴールシーンはゴードンからの折り返しを押し込んだものだったが、「今週はずっと、僕とゴードン、ニコ（・オライリー）がどのようにして効果的なローテーションして、流動的に動くかを話し合ってきた」とライス。そうしたプレーの数々を見せた前半45分間に対するポジティブな手ごたえを明かし、「開幕戦に向けて自信とコンディションを高めている。本当に良い感じだよ」と語った。

なお、コスタリカ代表戦はMLS（メジャーリーグ・サッカー）のオーランド・シティが本拠地として使用する『インター＆コ・スタジアム』での開催。FIFAワールドカップ2026では暑熱対策も鍵を握るが、ライスは「暑さはもう慣れた。今は問題にならない」と主張。アメリカ合衆国の環境に適応していることを明かした。

FIFAワールドカップ2026でグループLに組み込まれたイングランド代表は、現地時間17日、今大会の初陣でクロアチア代表と相まみえる。

【ゴール動画】ゴードンからライス！宣言通りのイングランド先制点