クロノマットの魅力に迫る！ブライトリングの特別イベント「クロノマット・ロードショー」

ウォッチブランドのブライトリングが、横浜赤レンガ倉庫にてメディアやインフルエンサーを招いた「クロノマット・ロードショー」を開催した。

【画像】ゲストに白濱亜嵐さんが登場！ブライトリングの「クロノマット・ロードショー」の様子（写真18点）

2026年6月2日、横浜赤レンガ倉庫にて開催された「クロノマット・ロードショー」は、ブライトリングを象徴するコレクションである「クロノマット」の魅力を総合的に発信することを目的としたもの。会場では、1984年の誕生から最新モデルに至るまでのクロノマットの進化を辿るヒストーリー展示や、現行モデルと過去モデルを比較できる「タッチ&フィール体験」など、ここにしかないブライトリングの魅力が濃密に詰め込まれた空間であった。

そもそもクロノマットとは、1980年代にイタリア空軍アクロバットチームのために開発された時計である。空の上の過酷な状況下でもしっかりと任務を遂行できるよう、プロフェッショナルなウォッチとして誕生したのだ。

クロノマットの魅力は任務中に止まらず、日常生活においても快適でスタイリッシュに使用することができる点にもある。プロフェッショナル仕様でありながら大胆なデザインを備えており、ファッションやポップカルチャーの領域においても大きな支持を獲得したのである。

また、このイベントには、GENERATIONSのリーダーであり、PKCZ®としても活躍する白濱亜嵐さんがスペシャルゲストとして登壇。クロノマットの魅力を紐解きながら、多方面で忙しく活躍する白濱さん流の「時間との向き合い方」を語ってくれた。

クロノマットの印象を「この時計は只者ではないと感じさせる重厚感と存在感があります」と語った白濱さん。クロノマットは「自分を引き上げてくれるもの」であるといい、「この時計に似合う人間にならなくちゃと思います」とコメントしていた。

本イベントで披露された最新クロノマットは、全国のブティックおよび正規販売店にて順次販売を開始している。

ブライトリング

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