







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、タイラー・グラスノー投手やブレイク・スネル投手など、先発陣に故障者が相次いでいる。現時点では現有戦力でやりくりできているが、今後力のある投手を引き抜く可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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獲得候補に浮上しているのは、ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアン投手。メジャーデビューした2021年から昨季までに2ケタ勝利を3回クリアしている先発右腕で、今季は日本時間10日終了時点で14登板、4勝3敗、防御率3.07といった数字を残している。











同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、ドジャースはライアン獲得のために、ザイアー・ホープ外野手、ケンダル・ジョージ外野手、リバー・ライアン投手を放出することを検討すべきだと提案している。ドジャースはファームシステムの上位層にプロスペクトが集中しているため、信頼できる先発を獲得することはそれほど難しくはないはずだ」と言及。



続けて、「ライアンはポストシーズンでの登板経験こそ通算2イニングしかないが、2022年シーズン以降で見れば、球界全体でもトップ25に入るレベルの投手だ。彼は既にワールドシリーズ（WS）優勝候補と見なされているチームを、さらに手の付けられない存在へと押し上げる“贅沢な補強”になり得るだろう」というミラー記者の見解を伝えている。



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