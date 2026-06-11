







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの池田栞太は11日、ソフトバンク三軍・練習試合としてタマホームスタジアム筑後で行われた高知ファイティングドッグス戦に「7番・捕手」で先発出場。4回に本塁打を放った。











1-1の同点で迎えた4回裏、攻めるソフトバンクは5番からの攻撃。2死無走者となり、打席には7番の池田が入った。



高知先発・川井康誠のテンポの良い投球の前に2球で追い込まれ、1球ファウルで粘った後の4球目。決め球の変化球を池田が振り抜いた。



豪快な打球があっという間に左翼フェンスを越えていく。将来性の高さを感じさせる池田の一発で、ソフトバンクが2-1と勝ち越しに成功した。



しかしソフトバンクは5回に1点、6回に3点を失い、試合をひっくり返される。この試合は6回終了ルールにより、ソフトバンクは2-5で高知に敗れた。



池田は、2025年育成ドラフト1位で関根学園高から入団。強肩を生かした二塁送球を売りとする捕手だ。184cm、91kgの体格から繰り出すパワフルな打撃にも注目が集まる。



2021年育成ドラフト2位で同校から埼玉西武ライオンズに入団した滝澤夏央は、1年目の2022年5月に支配下登録されると同時に一軍初昇格を果たした。自慢の守備を磨き続け、今では躍進するチームにおいて欠かせない戦力となっている。



池田が目指すところも、先輩である滝澤が歩んだ道のりだろう。



捕手という難しいポジションゆえ、厳しい戦いが待ち受けていることは間違いないが、この試合でのホームランは高い潜在能力を垣間見せている。



このまま実戦でアピールを続けることができるか、注目される。























【動画】これが19歳の豪快アーチ！池田栞太の一発が飛び出たシーン

DAZNベースボールのXより













育成1年目



関根学園出身の19歳

池田栞太（イケダ・カンタ）

レフトへホームラン



⚾️ソフトバンク（三軍）×高知ファイティングドッグス

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【了】