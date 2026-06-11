イングランド代表は10日、国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3－0で勝利した。試合後、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、イギリスメディア『ITV』にて試合を振り返った。

試合は序盤の10分、左サイドをドリブルで切り裂いたFWアンソニー・ゴードン（バルセロナ／イングランド）の折り返しをMFデクラン・ライス（アーセナル）が左足でねじ込み、“スリーライオンズ”が先手を取る。1点をリードして折り返した後半の68分には、ゴードンが冷静にPKを沈めて2点目をゲット。終盤の88分には、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）の放ったミドルシュートのこぼれ球をFWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）が頭で押し込み、イングランド代表がコスタリカ代表を3－0で下していた。

試合後、トゥヘル監督は「我々は勝利に値したし、もっと得点を奪えただろう。実際、多くのチャンスを作り出していたからね。この試合に臨む姿勢、集中力、そしてエネルギーは極めて高いレベルにあった。全員が素晴らしいプレーを見せ、チームとして非常に良いパフォーマンスだった」と、ポジティブな所感を口にする。「我々を次のレベルへ押し上げたいと考えていたが、その通りのゲームになった。スタジアムのファンも感じ取っただろう」と、内容・結果ともに大きな手応えを得たと明かした。

「今夜の試合で、我々は間違いなく正しい方向に進んでいると確信できた。心がとても穏やかになったよ。チームスピリットを非常に誇りに思う」

また、トゥヘル監督は先発した11名だけでなく、途中出場した選手たちに対しても、「大きな影響力を発揮してくれた。まさに、我々が求めていたものだ」と賛辞を送る。「彼らは先発できなかったことに非常に落胆していたが、実際のパフォーマンスは本当に素晴らしかった。彼らは疲れを見せる相手に対し、（前半と）同じ強度、クオリティを維持してくれた。全員を称えたい」と、ハイパフォーマンスを見せた“ゲームチェンジャー”たちを称えた。

FIFAワールドカップ2026でグループLに組み込まれたイングランド代表は、現地時間17日、今大会の初陣でクロアチア代表と相まみえる。

【ゴール動画】“ゲームチェンジャー”2人が絡んで奪ったイングランドの3点目