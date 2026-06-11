東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報
東北楽天ゴールデンイーグルスの金子京介は10日、ファーム・リーグ東地区の東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・一塁」で先発出場。6回に、今季10号となるソロ本塁打を放った。
楽天は3-2とリードし、6回表の攻撃を迎える。ヤクルトはこの回から、3番手としてサウスポーの鈴木蓮吾をマウンドに送った。
5番の金子がこの回の先頭打者として右打席に入る。カウント2-2からの5球目、外角のストレートを金子が豪快に振り上げた。
角度のついた打球が左中間方向へ伸びていく。中堅手と左翼手が懸命に打球を追うが、ボールはスタンドに吸い込まれていった。
金子の今季10号本塁打で、楽天がリードを2点に広げる。終盤もヤクルトの反撃を許さず、そのまま4-2で楽天が勝利を収めた。
金子は8回の第4打席にも中安打を放ち、この試合4打数2安打1打点の活躍。
2025年育成ドラフト4位で入団し、5月半ばに支配下登録を勝ち取った若き大砲候補が、より一層輝きを増して一軍へのアピールを続けている。
【動画】鷲のロマン砲、金子京介の10号本塁打がこれだ！
DAZNベースボール公式Xより
ロマンが止まらない
金子京介 早くも10号
圧倒的なパワーで量産中
⚾️ヤクルト×楽天（ファーム）
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