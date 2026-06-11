







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの水谷瞬は10日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたセ・パ交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・左翼」で先発出場。5回に2号同点本塁打を放つなど、4打数2安打3打点と大活躍だった。











日本ハムは、3回に大塚瑠晏の2試合連続となる3号ソロで1点を先制するが、5回表に2点を奪われて逆転される。



直後の5回裏、2死無走者で1番の水谷に第3打席が回る。DeNA先発・石田裕太郎が投じた初球、120キロのカーブを水谷が見事に捉えた。



打球は高く舞い上がり、深い左中間スタンドに飛び込んでいく。これが水谷の今季2号本塁打となり、日本ハムがすぐさま2-2の同点に追いついた。



さらに日本ハムは7回、2本のヒットと犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、ここでも水谷が2点タイムリーを放ち、4-2と勝ち越しに成功。そのまま4-2で逃げ切り勝ちを収めた日本ハムが、連勝を6に伸ばしている。



この試合で、4打数2安打3打点と大暴れの水谷。4月19日の埼玉西武ライオンズ戦で負傷し、治療と調整を経て6月9日に一軍の舞台に戻ってきたばかりだった。



2024年の交流戦で歴代最高打率となる.438をマークし、MVPを獲得した“交流戦男”が、今季の交流戦でも真価を発揮しそうだ。



























【動画】交流戦男の帰還！水谷瞬の2号同点ホームランがこち

DAZNベースボールのXより











交流戦男が帰ってきた



やはりこの季節には強い

水谷瞬が同点ホームラン



これが1軍復帰後初アーチ🌈



⚾️日本ハム×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】