







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、指のマメと戦いながらの登板が続いている。その影響が10日（日本時間11日）のピッツバーグ・パイレーツ戦でも表れ、6回2/3（102球）を投じ、失点4で勝利を手にすることができなかった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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この日の大谷はゾーン外の球で打者のスイングを誘う割合が22％にとどまり、空振りを引き出す場面が少なかった。また、初球ストライク率も34％にとどまり、カウントの早い段階で不利になる場面が目立った。











今後に向けては、よりバランスの取れた球種配分が必要になるかもしれない。カーブやスプリットを増やすことに加え、シンカーをより使うことで、より簡単にアウトを取ったり、弱い打球を引き出したりできるとされた。



最も目立つ弱点は、やはり制球だと言われている。サイ・ヤング賞を狙うのであれば、より長いイニングを投げるためにも、ストライク先行の投球が必要となる。



求められる結果が高い大谷についてエスピナル氏は「彼は勝利を挙げるには十分な投球を見せ、総合的に見れば良い先発だった。しかし、彼は自らに高い基準を課しているため、次回に投球回を伸ばし、失点を抑えるためには、調整が必要となるだろう」と言及した。





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