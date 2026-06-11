千葉ロッテマリーンズは、本日6月11日から12日に開催されるホームゲーム(いずれもZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)にて、マリーンズOBである渡辺俊介氏、吉田裕太氏とのコラボドリンクを販売することを発表した。

当日は球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」にてコラボグルメを販売します。また、対象商品をご購入いただいた方には限定ステッカーをプレゼントする。

なお、本商品はリアルトレカ配布対象外。また、商品および限定ステッカーはなくなり次第終了となる。

6月11日は渡辺俊介氏、6月12日は渡辺俊介氏、吉田裕太氏がマリーンズOBゲストとして来場し、外周ステージでのトークショーや写真撮影会を行います。OBそれぞれのコメントと販売概要は下記をご確認ください。

渡辺俊介氏は、「今回、僕の好きなパイナップルを使った『ココナッツパインサワー』を作っていただきました。パイナップルの爽やかな味わいにココナッツの甘さと香りが加わった、暑い日にぴったりの一杯です。ぜひ球場で楽しんでいただけたら嬉しいです。」とコメント。

吉田裕太氏も「『超ベリーベリーコーク』は、コーラにストロベリーシロップを加え、たっぷりのミックスベリーを入れた見た目も華やかなノンアルコールドリンクです。ベリーの甘酸っぱさとコーラの相性が抜群なので、ぜひ多くの方に味わっていただきたいです」。とコメントしている。

【販売概要】

販売日：6月11日 、12日

販売店舗：特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」（球場外周エリア）

販売商品・価格：渡辺俊介のココナッツパインサワー 900円、吉田裕太の超ベリーベリーコーク 750円

※いずれも税込価格

購入特典：対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント

※なくなり次第終了

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【了】