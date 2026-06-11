







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は10日（日本時間11日）、PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH 兼 投手」でスタメン出場。先発マウンド降板後の9回、今季12号の2点本塁打を放った。



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ドジャースは終盤にパイレーツに逆転を許し、6－9とビハインドの状況で9回表の攻撃を迎えた。パイレーツのマウンドにはこの回から左腕のグレゴリー・ソト。1死一塁となり、大谷の第5打席が回ってきた。



その初球、159キロのストレートを大谷がしなやかに振りぬく。











打球は左中間方向に向かって舞い上がり、中堅左の自軍ブルペンに着弾。3試合ぶりの今季12号ツーランホームランとなり、ドジャースが8－9と1点差に追い上げた。



今季3本目となる“二刀流デー”でのアーチにパイレーツファンは静まり返ったが、反撃もここまで。ドジャースは8－9で敗れ、カード2連勝とはならなかった。



先発としてマウンドに上がった大谷は、6回2/3を投げて被安打6、失点4（自責3）という内容。この試合で7イニングを投げれば規定投球回に達するところだったが1死届かず、0点台を保っていた防御率は1.06となった。



大谷は6回まで1失点に抑える好投をみせていたが、7回2死一、二塁の場面でブランドン・ラウに右二塁打を浴びたところで降板。代わったアレックス・ベシアが三塁エラーで二塁走者のラウを生還させ、大谷の4失点目が記録された。



7勝目とはならなかったが、打っては最終回に意地の12号本塁打を放ってチームの粘りを形にして見せた大谷。6月を得意とする大谷の活躍に注目だ。





























【動画】自軍ブルペンに着弾、大谷翔平の今季12号がこちら！

MLBの公式Xより













Shohei Ohtani's home run makes it a 1-run game in the 9th 💪

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