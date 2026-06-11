







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力や戦力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制している。他球団ファンからはひんしゅくを買っている面もあるが、こうした風潮にベテランのミゲル・ロハス内野手が反論したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「これまでの論調では、『ドジャースは豊富な資金力によって不公平な優位性を得ている』と語られることが多かった。しかし実際には、単に大金を投じているだけではない。ロハスは過去10年間にわたる継続的な成功の背景には、球団フロントによる巧みなトレード、ドラフト戦略、そして周到なバックアッププランがあるとして、その手腕はもっと評価されるべきだと語った」と言及。











続けて、「単にお金を使って選手を買い集めているだけじゃなく、その背後には常にプランBやプランCが用意されている。そして、それこそが球団が十分な評価を受けていない部分だと思うんだ。シーズンを通してこれだけ多くの故障者が出ても戦い続けられるような総合的なチームを作り上げ、昇格の機会が来たときにすぐ戦力になれる選手たちを準備しているんだからね」という本人のコメントを伝えている。



今季も日本時間8日終了時点で、2位に7.5ゲーム差をつけナ・リーグ西地区首位を快走しているドジャース。資金力があることはもちろん、その使い方も強さの源泉となっているのかもしれない。



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