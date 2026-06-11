日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026期間中の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施。4日後に迫ったオランダ代表とのグループF初戦に向けた調整が本格化する中、状態に注目が集まっていた鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）のコンディションも良好だ。

鈴木は現地時間5月4日に行われたブンデスリーガ第32節で右鎖骨を骨折。その後に行われたフライブルクの公式戦をすべて欠場したが、状態が心配された中でも日本代表に名を連ね、自身初のワールドカップに臨むこととなった。

段階的に調整を進めていた鈴木はモンテレイで行われた事前合宿でトレーニングに完全合流し、7日に行われたU－19日本代表との練習試合に出場。約1カ月ぶりの実戦復帰を果たした。

鈴木は「体は動いていたので良かったですけど、とりあえず暑かったので、そこの暑さとの闘いの方が大きかった感じですかね。最初の15分が一番きつかった感じで、後からは普通に体も慣れてきた感じでした」と振り返りつつ、負傷箇所については「別にそんなに。試合に入ったら集中してやっていたので、特別試合中に気にすることはなかったです」とコメント。ワールドカップ開幕が目前に迫る中、順調な回復を強調した。

その上で「プラン通り来られたのも、いろいろなトレーナーの方も含めて本当にサポートしてくださったので、まずはそういう人たちに感謝の気持ちを込めて、またプレーで恩返ししたいと思います。どういう立場で僕は試合に関わるか分からないですけど、どの場面でも、僕なりにできる限りのことをやって、チームに貢献できればなと思います」と強調。自身初の大舞台へ意気込みを示した。

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