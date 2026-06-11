サッカー日本代表の熱い戦いを、もっと身近に感じたいあなたへ！バンダイから、応援ムードを最高潮に高めるスペシャルアイテム「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」が新登場します。このウエハースには、推し選手のカードはもちろん、なんと夢のサイン入りユニフォームが当たるチャンスまで！この記事では、その全貌を徹底解説します。

日本代表を応援！「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」登場

日本代表選手たちの勇姿が収められたカードと共に、彼らを応援する気持ちをさらに高めてくれる、まさにファン垂涎のコレクションアイテム「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」が、バンダイ キャンディ事業部から発売されます。

2026年のワールドカップに向けて、応援ムードも最高潮に達するこの時期に、ファン心をくすぐる素晴らしい企画だと感じました。

発売は2026年6月15日(月) から、全国のスーパーやコンビニエンスストアなどで手に入るとのこと。一部の店舗では6月上旬から先行して店頭に並ぶ可能性もあるそうなので、日本代表ファンならぜひ早めにチェックしておきたいところです！

豪華すぎる！全48種のメタリックカードラインナップ

このウエハースの最大の魅力は、なんと言っても付属のメタリックプラカードです。全48種類という豊富なラインナップで、コレクションする楽しみがたっぷり詰まっています。

今の日本代表を支える主力選手たちがカード化！

カードの選出基準は、なんと2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名の選手たち！つまり、「今」まさに日本代表を背負って戦っている主力選手たちの姿が手に入るんです。

例えば、GK早川友基選手、鈴木 彩艶選手、DF谷口 彰悟選手、板倉 滉選手、渡辺 剛選手、瀬古 歩夢選手、関根 大輝選手、鈴木 淳之介選手、MF／FW遠藤 航選手、伊東 純也選手、南野 拓実選手、鎌田 大地選手、三笘 薫選手、小川 航基選手、前田 大然選手、堂安 律選手、上田 綺世選手、田中 碧選手、中村 敬斗選手、佐野 海舟選手、久保 建英選手、藤田 譲瑠チマ選手といった、日本のサッカー界を牽引する選手たちの名前がずらり！彼らの躍動感あふれるプレーシーンが、メタリックな輝きと共にカードとして蘇るのは、ファンにとって最高の喜びですよね。

レジェンドも登場！世代を超えて楽しめるラインナップ

さらに、今回は本商品オリジナルのビジュアルカード2種に加え、なんとサッカー日本代表のレジェンド、宮本恒靖氏と川口能活氏のカードも登場します！これはもう、現役ファンだけでなく、長年の日本代表サポーターにとっても見逃せないラインナップ。世代を超えて楽しめる、そんな粋な計らいに感動しました。

美味しいウエハースと驚きのコスパ

「カードもいいけど、ウエハースも食べたい！」という方、ご安心ください。中にはバニラクリーム味のウエハースが2枚入っています。サクサクとした食感と優しい甘さが、カードを開封する前のドキドキ感をさらに盛り上げてくれることでしょう。

そして、気になるお値段は参考小売価格200円（税込220円）。おやつとしても美味しいウエハースが2枚入っていて、さらに日本代表選手たちの豪華なメタリックプラカードが1枚手に入る。これはもう、驚異的なコストパフォーマンスではないでしょうか？子どもの頃のお小遣いを握りしめて買ったお菓子付き玩具を思い出しますね。あの頃のワクワク感が、この価格で味わえるなんて、本当に嬉しい限りです。

夢を掴む！サイン入りユニフォームが当たるキャンペーン

今回の発売に合わせて、なんと豪華なキャンペーンも同時開催されます！その名も 「バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2026」。

このキャンペーンでは、「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を3個購入して応募すると、抽選で合計500名様に特別なグッズが当たります。景品の内容がまたすごいんです！

アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム（160名様）

アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル（300名様）

サイン入りユニフォームですよ！ これはもう、サッカーファンにとってはまさに家宝もの。リビングに飾って、毎日日本代表への愛を再確認したくなりますね。

キャンペーンの応募期間は2026年6月15日(月)から2026年10月31日(土)まで。商品の台紙に記載された二次元コードを3つ集めることで1回応募できるとのこと。ぜひこの機会にチャレンジして、あなたも夢のオリジナルグッズを手に入れてください！

さあ、日本代表を応援しよう！

「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」は、ただのカード付きお菓子ではありません。選手たちの勇姿を眺め、美味しいウエハースを味わい、そして豪華なキャンペーンにも挑戦できる、日本代表への愛を形にするための素晴らしいツールです。

私も発売日が今から待ち遠しくてたまりません。皆さん、ぜひこの機会に「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を手に入れて、日本代表への熱いエールを送りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。