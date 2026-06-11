6月10日の中日ドラゴンズ戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）において、千葉ロッテマリーンズは「TEAM26デー」を開催。ゲストとしてロッテOBの岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏がセレモニアルピッチを行った。

この日はOB3人が順番に投げ、ファンも各選手の現役時代の応援歌を演奏するなど、球場一体となって盛り上がりをみせた。

始球式を行った3名は以下のようにコメントしている。

岡田幸文氏「本日は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。ライトスタンドからの岡田コールと応援歌は非常に嬉しかったですし、マリンでプレーした日々を思い出しました。ありがとうございました！」

大嶺祐太氏「久しぶりのマリンスタジアムでとても緊張しました。このような機会をいただき、本当に嬉しかったです。また、息子と娘に、自分が野球をしていたというところを見せることができたことも嬉しかったです。マリンでの大嶺コールを聞いて、『あぁ、プロ野球選手だったんだなぁ』と実感しました」。

加藤翔平氏「久しぶりのマリンで本当に楽しかったです。応援歌を聞いた時は本当に感動しました。改めて、マリーンズの応援は素晴らしいなと思いました。ありがとうございました！」

【写真】豪華OB3名のスリーショットを公開

[caption id="attachment_268811" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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