マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表MFエリオット・アンダーソンの獲得に向けて新たなオファーを提示したようだ。10日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。

報道によると、8000万ポンド（約172億円）前後の最初の入札を拒否されたマンチェスター・シティは、ノッティンガム・フォレストに対して口頭で新たなオファーを提示したとのこと。金額は固定費が1億600万ポンド（約227億円）で、ボーナスを加えた総額は1億2000万ポンドを（約257億円）超えると見られている。

これはマンチェスター・シティがイングランド代表FWジャック・グリーリッシュを獲得した際に費やした1億ポンド（約215億円）のクラブ史上最高額、ならびに2023年夏にイングランド代表MFデクラン・ライスがアーセナルへ移籍した際の1億500万ポンド（約225億円）という英国人史上最高額を上回っている。マンチェスター・ユナイテッドとの争奪戦が報じられる中、マンチェスター・シティが獲得に向けて本気を示した形だ。

しかし、ノッティンガム・フォレストは巨額のオファーを拒否した模様。要求額は昨年夏にリヴァプールがスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク獲得時に費やした英国史上最高額の1億2500万ポンド（約268億円）と同額、もしくはそれ以上と報じられている。これを受け、マンチェスター・ユナイテッドは争奪戦から撤退する可能性があるという。

現在23歳のアンダーソンはニューカッスルの下部組織出身で、2020－21シーズンにトップチームデビューを飾った。2024年夏に加入したノッティンガム・フォレストではここまで公式戦通算92試合出場6ゴール11アシストという成績を残しており、今シーズンはチームの残留とヨーロッパリーグ（EL）準決勝進出に大きく貢献。イングランド代表でも主力に定着し、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバーにも名を連ねている。