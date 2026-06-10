ロッテ・鈴木昭汰（撮影＝山下拓人）

　日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった鈴木昭汰（ロッテ）が1位、前日1位だった椋木蓮（オリックス）が3位に後退した。

　セ・リーグ捕手部門では4位だった坂倉将吾（広島）が3位に、セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が3位に浮上し、パ・リーグ遊撃手部門では前日2位だった友杉篤輝（ロッテ）が3位に、3位だった村林一輝（楽天）が2位に返り咲いた。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

141,255　山野太一（ヤクルト）

132,647　高橋遥人（阪神）

64,000　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

224,236　大勢（巨人）

135,423　星知弥（ヤクルト）

47,226　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

270,675　キハダ（ヤクルト）

115,770　岩崎優（阪神）

90,085　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

153,903　古賀優大（ヤクルト）

139,230　坂本誠志郎（阪神）

123,320　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

284,711　大山悠輔（阪神）

128,625　オスナ（ヤクルト）

103,046　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

228,809　中野拓夢（阪神）

133,366　牧秀悟（DeNA）

89,052　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

337,712　佐藤輝明（阪神）

133,504　武岡龍世（ヤクルト）

71,606　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

207,031　長岡秀樹（ヤクルト）

179,392　村松開人（中日）

118,843　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

367,840　森下翔太（阪神）

184,846　細川成也（中日）

180,252　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

118,849　伊藤大海（日本ハム）

95,568　平良海馬（西武）

65,666　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

125,691　鈴木昭汰（ロッテ）

123,824　甲斐野央（西武）

123,182　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

179,336　マチャド（オリックス）

128,434　横山陸人（ロッテ）

109,191　岩城颯空（西武）

＜捕手＞

181,797　田宮裕涼（日本ハム）

122,805　若月健矢（オリックス）

99,942　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

231,031　清宮幸太郎（日本ハム）

198,543　ネビン（西武）

125,042　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

172,900　太田椋（オリックス）

164,057　小川龍成（ロッテ）

134,542　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

278,313　栗原陵矢（ソフトバンク）

135,727　郡司裕也（日本ハム）

101,418　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

125,884　水野達稀（日本ハム）

122,113　村林一輝（楽天）

120,918　友杉篤輝（ロッテ）

＜外野手＞

283,268　万波中正（日本ハム）

224,325　西川史礁（ロッテ）

218,290　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

246,101　レイエス（日本ハム）

176,291　柳田悠岐（ソフトバンク）

99,159　ポランコ（ロッテ）