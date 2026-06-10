日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった鈴木昭汰（ロッテ）が1位、前日1位だった椋木蓮（オリックス）が3位に後退した。
セ・リーグ捕手部門では4位だった坂倉将吾（広島）が3位に、セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が3位に浮上し、パ・リーグ遊撃手部門では前日2位だった友杉篤輝（ロッテ）が3位に、3位だった村林一輝（楽天）が2位に返り咲いた。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
141,255 山野太一（ヤクルト）
132,647 高橋遥人（阪神）
64,000 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
224,236 大勢（巨人）
135,423 星知弥（ヤクルト）
47,226 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
270,675 キハダ（ヤクルト）
115,770 岩崎優（阪神）
90,085 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
153,903 古賀優大（ヤクルト）
139,230 坂本誠志郎（阪神）
123,320 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
284,711 大山悠輔（阪神）
128,625 オスナ（ヤクルト）
103,046 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
228,809 中野拓夢（阪神）
133,366 牧秀悟（DeNA）
89,052 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
337,712 佐藤輝明（阪神）
133,504 武岡龍世（ヤクルト）
71,606 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
207,031 長岡秀樹（ヤクルト）
179,392 村松開人（中日）
118,843 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
367,840 森下翔太（阪神）
184,846 細川成也（中日）
180,252 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
118,849 伊藤大海（日本ハム）
95,568 平良海馬（西武）
65,666 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
125,691 鈴木昭汰（ロッテ）
123,824 甲斐野央（西武）
123,182 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
179,336 マチャド（オリックス）
128,434 横山陸人（ロッテ）
109,191 岩城颯空（西武）
＜捕手＞
181,797 田宮裕涼（日本ハム）
122,805 若月健矢（オリックス）
99,942 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
231,031 清宮幸太郎（日本ハム）
198,543 ネビン（西武）
125,042 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
172,900 太田椋（オリックス）
164,057 小川龍成（ロッテ）
134,542 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
278,313 栗原陵矢（ソフトバンク）
135,727 郡司裕也（日本ハム）
101,418 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
125,884 水野達稀（日本ハム）
122,113 村林一輝（楽天）
120,918 友杉篤輝（ロッテ）
＜外野手＞
283,268 万波中正（日本ハム）
224,325 西川史礁（ロッテ）
218,290 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
246,101 レイエス（日本ハム）
176,291 柳田悠岐（ソフトバンク）
99,159 ポランコ（ロッテ）