「危険にさらすつもりはない」ドジャース、故障投手の昇格はまだ我慢する…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指し調整に励んでいる選手がいる。先発右腕のリバー・ライアン投手は既にマイナーで登板を重ねているが、チームはメジャー復帰をもうしばらくは我慢するようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ライアンは2024年8月に右肘のトミージョン手術を受け、同年の残りと2025年シーズンは全休を強いられた。迎えた今季は4月上旬にハムストリングを痛めるアクシデントがあったものの、オープン戦や3Aの試合で登板を重ねている。











同メディアは「ライアンは完全に健康を取り戻していることを示しているが、ドジャースは彼にチャンスを与える代わりに、トロント・ブルージェイズからエリック・ラウアー投手を獲得した。その理由について、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者が明らかにした」と言及。



続けて、「ドジャースは今でも彼を非常に高く評価している。そのため、一時的な戦力不足を補うために、将来性を危険にさらすつもりはない。シーズン終盤に先発要員として起用したり、ブルペンの強力な武器としてポストシーズンで投入したりする方が望ましいと考えている。大きな故障でもない限り、彼が今季中に昇格するのは間違いない。ただ、チームはそれが一時的なものではなく、定着を前提としたものになるようにしたいだけなのだ」という両記者の見解を伝えている。





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