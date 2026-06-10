「相手はMLB最悪の防御率」今永昇太、再起なるか！？　不振のカブス打線が…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手が、10日（日本時間11日）に敵地クアーズ・フィールドで行われるコロラド・ロッキーズ戦に先発する。打線の援護に乏しい中での登板になりそうだと、米メディア『フィールド・レベル・メディア』が報じた。

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今永にとってロッキーズは、2024年4月1日のメジャー初登板で対戦した相手であり、今回が自身2度目の顔合わせとなる。











同メディアによると、そのデビュー戦で今永は「6回を無失点に抑え、2安打9奪三振でメジャー初勝利を飾った」という。



相性の良い相手を前に、今季ここまで4勝6敗、防御率4.74の左腕が14度目の先発に臨む。



注目は、相手先発との明暗だ。



マウンドに上がるロッキーズのマイケル・ローレンゼン投手は2勝8敗、防御率8.01と苦しんでいる。



同メディアはこの数字を「先発10試合以上の投手の中でMLB最悪の防御率」と伝えており、今永にとっては白星を狙う絶好の機会となる。



34歳のローレンゼンはロッキーズ移籍1年目であり、カブス相手の通算成績も2勝4敗、防御率7.36と分が悪い。



ただし、懸念はカブス打線にある。



チームは直近10試合で7敗を喫し、得点力の低下が深刻だ。



同メディアは、カブス打線について「直近8試合の敗戦のうち6度で3得点以下に終わった」と指摘している。



今永がいかに好投しても、援護がなければ白星は遠のく状況にある。



カブスは故障者にも悩まされている。



先発右腕のジェームソン・タイヨン投手がハムストリングの肉離れで15日間の故障者リスト（IL）入りし、オールスター明けまで戦列を離れる見込みだ。



一方で、背部の張りで離脱していたマット・ショー内野手が約3週間ぶりに復帰し、明るい材料も生まれている。



絶不調の相手投手から白星を奪い、自身の成績を立て直せるか。



得点力を欠くチーム状況を踏まえれば、援護の有無が勝敗を左右しかねない。



標高が高く打球が伸びやすいクアーズという特殊な舞台で、今永がどのような投球を見せるかに注目が集まる。



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