「危なげない投球」菅野智之、本拠地でカブスを下し6勝目！　安定感が光る…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、9日（日本時間10日）に行われたシカゴ・カブス戦に先発し、6回途中まで投げて6安打3失点2四球3奪三振の内容で今季6勝目を挙げた。得点が入りやすい本拠地クアーズ・フィールドでも安定した投球を続けていると、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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試合はロッキーズが7-3で快勝した。











菅野は序盤から落ち着いた投球を見せ、5回までを1失点に封じている。



それを踏まえ、同メディアは「5回までは危なげない投球で、わずか1失点に抑えた」と伝えている。



立ち上がりから丁寧に低めを突き、強力なカブス打線に的を絞らせなかった。



しかし6回、続投した菅野はマイケル・ブッシュ内野手に本塁打を浴び、さらにアレックス・ブレグマン内野手に安打を許したところで降板となった。



最終的な投球内容は6安打3失点。



それでも味方打線の援護に恵まれ、勝ち投手の権利を保持したままマウンドを降り、今季成績を6勝4敗とした。



ロッキーズ移籍1年目の菅野は、近年でも屈指の打高投低の球場を本拠地としながら、粘り強い投球を続けている。



同メディアは「3失点以下は5試合連続となり、ローテーションを支える存在になっている」と評している。



この日の白星は、最下位に沈むロッキーズにとって貴重な1勝となった。



投打がかみ合わない苦しいチーム状況にあって、5試合続けて試合を作る菅野の安定感は、先発陣の数少ない明るい材料と言えるだろう。



今季はここまで13試合に先発し、防御率4.08、WHIP1.29、奪三振39、与四球20をマークしている。



同メディアは、奪三振が少ない点や、本拠地が得点の入りやすいクアーズである点を「評価を下げる要素」として挙げつつも、なお先発の一角として計算できる投手だと位置づけた。



派手さこそないが、菅野は持ち味の制球と巧みな試合運びで結果を残し続けている。



前評判を上回る働きを見せる36歳のベテランが、低迷するロッキーズにとって数少ない計算できる先発として、これからも試合を作る役割を期待されそうだ。



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