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10日のプロ野球公示で、阪神タイガースは梅野隆太郎選手を一軍登録から抹消した。



梅野選手は2013年ドラフト4位で福岡大から阪神に入団したプロ13年目捕手。



阪神の正捕手として長らく活躍し、2018年からは3年連続で捕手部門のゴールデングラブ賞に輝いている。











しかし、近年は坂本誠志郎がスタメンマスクを被る機会が増加し、出場機会が減少。昨季は52試合の出場にとどまった。



巻き返しを図りたい今季だったが、まさかの開幕二軍スタートに。4月25日に初昇格したが、ここまで9試合に出場し打率.200、1本塁打、1打点の成績に。



前日9日のソフトバンク戦ではスタメンマスクを被り先発・才木浩人とバッテリーを組んだが、才木が3被弾、2番手・椎葉剛も3被弾と一発攻勢を浴び10失点を喫していた。



長年阪神を支えた扇の要も、今シーズンは厳しい立場に立たされている。二軍で調整し、かつての輝きを取り戻すことが出来るだろうか。



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【了】