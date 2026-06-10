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ロサンゼルス・ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地ピッツバーグ・パイレーツ戦を、ウィル・スミス捕手抜きで戦うことになった。31歳の正捕手は首の張りが残っているため、3試合連続で先発ラインナップから外れている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJP.ホーンストラ記者が報じた。



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チームは負傷者リスト（IL）入りの開始日を3日前まで遡らせることができる。スミスが最後に出場したのは5日（日本時間6日）であり、ドジャースが10日間のILに入れ、欠場期間を最小限に抑えたい場合、9日（同10日）までに判断する必要があった。











捕手として9イニング座り続けることと打席でバットを振ることは、身体的にはまったく別の動きになる。デーブ・ロバーツ監督によれば、スミスが首の張りを主に感じているのはスイング時だという。



ロバーツ監督は当初、スミスの負傷が深刻なものだとは考えていないと説明していた。しかし、少なくとも2試合にわたって代打起用もできない状態であれば、スミスはドジャースのアクティブロースターの1枠を浪費しているだけになる。



状態が心配されるスミスについて、ロバーツ監督は「野手の場合、IL入りは10日間で、さらに遡及適用も考慮すると、今はその可能性が高まっている。我々はその件について話し合い始めている」と言及した。





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