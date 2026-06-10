









埼玉西武ライオンズの平良海馬投手が11日、本拠地で行われる広島東洋カープ戦に先発登板する。平良はここまで9試合に登板し、防御率はリーグトップの0.75。同2位の髙橋光成投手とともに圧倒的な存在感を放っている。12球団随一のライオンズ先発陣はどのようにして築き上げられたのか。中心選手獲得の舞台裏を渡辺久信氏の著書『獅子回顧録』（カンゼン刊）よりお届けする。（平良海馬編）









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4位で平良海馬を獲得

[caption id="attachment_268752" align="aligncenter" width="1200"] 西武・平良海馬【写真：産経新聞社】[/caption]















（前略）



4位で指名したのが、沖縄の離島・八重山商工高の平良海馬。3年生の夏の大会を迎えるまでに、うちの複数のスカウトが八重山商工高の練習を見に行き、「身長は低いが強いストレートを投げる面白いピッチャーがいる」と高い評価をしていた。かつて甲子園出場経験がある八重山商工高も、平良が3年生のときは部員が少なく、秋春ともに初戦負け。それもあって、「夏も初戦で負けるかもしれないので、見に来てください」と担当スカウトの高山久から連絡が入った。試合前日まで福岡にいたが、すぐに沖縄に飛んだ。



スカウトの言葉通り、0対1で負けた。それでも平良の存在感は抜群で、ストレートの強さに加えて、マウンド上での雰囲気や、フィールディングの身のこなしに惚れた。印象に残っているのが、1死三塁からサード側に飛んだボテボテのゴロに対して、マウンドから素早く下りて、軽い身のこなしからホームでアウトにしたことだ。「野生児」という表現が適切かわからないが、持っている能力が圧倒的に高い。



他球団の担当スカウトの顔もちらほら見えたが、県大会1回戦ということもあって、決定権を持つ上の人間はどこも来ていなかった。またまた申し訳ない話だが、1回戦で負けたことで4位で獲ることができたと思う。



身長は170センチちょっと。ずんぐりむっくりした体型であったが、150キロ近いストレートを投げていたので、まったく気にならなかった。クイックで投げ込むスタイルも面白く、球団としては「将来の抑え候補」として指名している。



[caption id="attachment_268753" align="aligncenter" width="1200"] 入団時の平良海馬【写真：産経新聞社】[/caption]















後日、石垣島まで指名挨拶に向かった。平良のお母さんが「うちの子がプロ野球選手になるんですか? 」と戸惑っていて、右も左もわからないような状態だった。「道具は何を使えばいいのでしょうか? 」と言うので、その場で現役時代にお世話になった関係からSSKの担当者に電話を入れた。



「うちが4位で指名した平良って、面白いピッチャーがいるんだよ。もしかしたら早めに一軍で投げるかもしれない。SSKはどうする? 」と聞いたら、「ちょっと待ってください」と返事を保留したので、「長くは待てないよ」と電話を切った。数分後に「うちがサポートします。全部、面倒を見ます! 」と連絡があり、SSKとの契約が決まった。













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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓