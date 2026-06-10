







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季も誰も見たことのない領域へ向かっている。打者としても投手としても圧倒的な存在感を示す中、2026年シーズンが自身最高のシーズンとなり、MVPとサイ・ヤング賞の同時受賞となる可能性が語られている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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二刀流の大谷は常に、これまで誰も成し遂げてこなかったことをやっている。実況者、メディア、ファンの間では、もはや「この男にできないことは何か」と問うことすら薄れてきたように見える。











しかし、大谷はこれまでのキャリアで、投打の両方において偉大な成績を残したことはまだない。2022年は投手として最高のシーズンだった一方で、打撃面ではやや物足りない年の1つだった。2024年は打者として最高の年だったが、投手としては登板していなかった。



だからこそ、今季は大谷が投打で圧倒的な成績を残し、MVPとサイ・ヤング賞の同時受賞を達成することが期待されている。



二刀流として活躍し続ける大谷についてステビンス氏は「マウンド上で彼にはまだ伸びしろがある。ドジャースファンは、彼がそれを成し遂げられることに微塵の疑いも抱いていない。我々が待っているのは、ようやくその事実を認識できる瞬間だけだ」と言及した。





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