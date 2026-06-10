







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、ピッツバーグ・パイレーツと戦い12-3で勝利した。この試合に「8番・捕手」でスタメン出場したダルトン・ラッシング捕手のあるプレーが、他球団ファンから批判されているという。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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問題となっているのは、1-2とドジャース1点ビハインドで迎えた5回表のこと。この回先頭のラッシングは四球で出塁したが、続くアレックス・フリーランド内野手が二ゴロを打ってしまう。すると、併殺を阻止したかったのか、二塁ベースカバーに入ったジャレド・トリオロ内野手へ向かってスライディングを敢行した。











トリオロは少し接触しつつ一塁へ送球したが、フリーランドの足が上回りセーフに。ただ、この後に行われたビデオ判定により、ラッシングは守備妨害を宣告され結局は併殺となった。



同メディアは「この出来事の後、ファンたちは直ちにSNS上で不満の声を上げた」としつつ、「あいつ、本当にどんどん嫌いになるな。マジでひどい」、「悪いけど、それは汚いプレーだよ。もっとまともにやれ」、「ラッシングは“嫌なヤツ”疑惑を一生払拭できそうにないな」といった批判が寄せられていると伝えている。





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