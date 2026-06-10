







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、歴史的な投球を見せている。防御率0.74という驚異的な数字を残し、ほとんど打てない投手のように見えるが、それでもナ・リーグのサイ・ヤング賞受賞が確実というわけではないようだ。米メディア『スポーツノート』のイサック・チラボロ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷の投球内容は、現代野球でも屈指の水準にある。10試合の先発登板を終えた時点での防御率0.74は、自責点が公式記録となった1913年以降では3番目に低い数字だという。これを上回るのは、2021年のジェーコブ・デグロム投手と、1966年のフアン・マリシャル氏だけだ。











サイ・ヤング賞の受賞も期待されている大谷だが、二刀流として起用されていることへの懸念もある。8日（日本時間9日）時点で、大谷の投球回は61回にとどまっている。このペースでは、シーズン終了時に155〜160イニング程度となる見込みで、防御率タイトルの規定投球回に届かない可能性がある。



過去20年を見ても、フルシーズンの先発投手として最も少ない投球回でサイ・ヤング賞を受賞したのは、2021年のコービン・バーンズ投手の167回だった。この年の投票は非常に接戦で、213回1/3を投げたザック・ウィーラー投手との比較も大きな論点となった。



慎重な負担管理を強いられている大谷についてチラボロ氏は「彼の才能に異論の余地はないが、投球負担には深刻な弱点がある。彼の肩と球団が投じた投資を守るため、ドジャースは6人ローテーションを徹底している。このため、彼の投球回数が大きくリーグ平均を下回っている」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】