今季もリーグ屈指の成績を残している打者・大谷翔平。しかし、過去数年の圧倒的な打撃成績と比較すると、わずかな変化も見え始めている。一方で、投手・大谷は別だ。二度の手術を乗り越えた今、奪三振能力や球威は依然としてトップクラス。さらに球種の幅も広がり、投手としてはキャリア最高レベルに達しつつある可能性がある。今回は“投手・大谷翔平”の現在地と今後の可能性を探っていく。（文：ニコ・トスカーニ）

投手・大谷翔平はキャリア最高レベル…全盛期はこれから…？

[caption id="attachment_266522" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

打者・大谷翔平（ドジャース）がここまで「普通に一流」の成績を残している。

シーズンの3分の1ほどを消化した現時点で、打率.302、11本塁打、OPS.939。OPSは僅差でリーグトップだが、本塁打はリーグ10位内に入っておらずこのままのペースだとシーズン30本塁打に届くかどうか程度だ。

ここ数年、圧倒的な打撃成績を残してきた打者であることを考えると物足りなく感じてしまう。

これからペースアップする可能性も十分にあり得あるが、事実として大谷は年々スイングスピードが低下している。（2023年 77.4マイル→2024年 76.3マイル→2025年 75.8マイル）

誰の発言か正確なところは失念してしまったがMLB経験もある元野球選手が「投げる方は体を鍛えれば何とかなるが、打つ方は目が衰えてくる」との発言をしていた。

プロレベルになると0.1秒単位で投球の軌道を予想してバットをスイングし、ボールにコンタクトしてヒットゾーンに飛ばさなければならない。

スイングスピードのわずかな低下、動体視力のわずかな衰えがMLBレベルになると致命的な問題として顕在化してくる可能性があり得る。

打者のエージングカーブ（加齢曲線）は残酷なほど分かりやすく、頂点は29歳～30歳で31歳になると急降下する。34歳を超えると盛り返すことは稀で、あとはそのまま下降していく場合が多い。

今のところ急激な衰えの兆候は無いが、来月で32歳の打者・大谷がこれから急激な下り坂に入ったとしても不思議では無いのだ。

それに対して投手・大谷は圧倒的な成績を残している。

登板間隔が長めの為、規定投球回にこそ到達していないが61回を投げて、奪三振67、与四球18、被本塁打2、WHIP0.79、防御率0.74と先発投手であるにも関わらずクローザーのような数字が並んでいる。

米分析ツール『Baseball Savant』を見ても速球とブレーキングボール（スイーパー、カーブなど曲がる系の変化球）のランバリューが最上位クラスで、運に恵まれてたまたまアウトを取っているのではなく、圧倒的なボールの威力で打者を制圧していることがわかる。

7月初頭の今現在、2026年のMLBはシーズンの3分の1程度を消化したところだが、少なくとも現時点で大谷はMLBでも最上位クラスの投手であることが各指標で示されている。

32歳の打者・大谷には僅かに衰えの兆候が見られるが、32歳の投手・大谷にはキャリアがピークに達しつつある兆候が見られる。

打者と投手で異なる“全盛期”の迎え方…多様性のある投手のキャリア

[caption id="attachment_266731" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

打者・大谷の現時点でのキャリアハイは間違いなく2024年だろう。シーズン中に30歳を迎え、エージングカーブのまさに頂点にあった大谷は159試合に出場し打率.310、54本塁打、OPS1.036、盗塁59（失敗4）と驚異的な成績を残した。

守備貢献度がゼロのフルタイムDHでありながら、満票でシーズンMVPを受賞した。打撃WARは9.0でナ・リーグトップを記録し、今のところキャリアハイである。

大谷のような異例づくしの選手が、エージングカーブどおり衰えるかどうかはわからないが、少なくとも現時点での打者・大谷のキャリアハイはエージングカーブの例通り30歳が頂点である。

投手のエージングカーブも30歳前後がピークであることに変わりないが、投手のキャリアにはもっと多様性がある。

2025年のfWARを見ると打撃WARトップ20に入った選手で一般的に「全盛期を過ぎた」と見做される年代である34歳以上の選手はジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）一人しかいなかった。

9月に37歳になるスプリンガーは今季ここまで打撃ではかなり苦しんでおり、45試合で打率.207、5本塁打、OPS.639にとどまっている。

対して2025年の投手WARトップ20には34歳以上の選手が5人いる。最年長はクリス・セールで、昨シーズン時点で36歳、今季は開幕時点ですでに37歳だが元気にローテーションを守り続け、ナ・リーグの防御率ランキングでトップ5に入っている。

残る4人、ザック・ウィーラー（フィリーズ）、ケビン・ガウスマン（ブルージェイズ）、ネーサン・イオバルディ（レンジャーズ）、マイケル・ワカ（ロイヤルズ）も元気に先発ローテーションを守っている。この中で一番若いのはワカだが、それでも来月で35歳である。

このように投手のキャリアに打者よりも多様性がある理由は、前述の「投げる方は体を鍛えれば何とかなる」ことに加え、打者よりも技術で誤魔化しが効く要素が多いからという理由もありそうだ。

特に「新しい球種を覚える」「元々持っていたがあまり使っていなかった球種を磨く」ことはピッチングの幅を広げる。

アロルディス・チャップマン（レッドソックス）は現代のMLBを代表するクローザーだが、若い頃は速球とスライダーの二択で力任せに抑えるスタイルだった。

一時は成績が低迷したチャップマンだが、昨年、37歳にしてモデルチェンジに成功した。2択の投球から、シンカー、スプリットを交えた4球種を操るようになりコントロールも向上した。

その結果、2025年のチャップマンは61.1回、奪三振85、与四球15、防御率1.17を記録し、マリアノ・リベラ賞（ア・リーグ最優秀救援投手賞）を受賞した。

今季の開幕前に38歳を迎えたチャップマンは今季もここまで20試合、19.2回で26奪三振し、防御率0.46と圧倒的な成績を残している。投手キャリアの多様性を示す一例と言えるだろう。

大谷もMLBに行ってから何度か投球スタイルが変わっている。当初の大谷は速球とスプリットを主体にした投球スタイルだった。

1度目のトミー・ジョン手術後は決め球がスイーパーに変わり、2度目のトミー・ジョン手術後はもっと多彩な球種を投げるようになった。

今季の投球比率を見ると速球が45%、スイーパーが30%でこの2球種が軸であることに変わりはないが、カーブとスプリットも10%前後投げており投球の主要バリエーションと言える球種が4球種あることになる。

加えて大谷は速球のスピードも落ちておらず、平均球速はMLBの投手で上位の10%に入る。

今の大谷はもともと持っていた力（スピード）に技（決め球になる多彩な変化球）を持っている状態なのだ。これを人は全盛期と呼ぶ。投手・大谷は今まさに全盛期を迎えたのかもしれない。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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