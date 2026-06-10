







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日の試合で、正捕手のウィル・スミス捕手が3試合連続でスタメン落ちした。数日前に首を痛めた影響が続いている状況だが、米メディア『ドジャースネイション』は、負傷者リスト（IL）入りの可能性が高まっていると報じている。



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スミスは日本時間7日の試合前に首の張りが判明し、同日の試合は急遽スタメンから外れた。そこから欠場が続いているが、デーブ・ロバーツ監督は当初の想定よりも状態が思わしくない旨を明かしていた。











そのスミスについて、同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、スミスは日々状態を見ながらの調整が続いているが、ロバーツ監督によるとIL入りの可能性が『より現実味を帯びてきている』という。彼はピッツバーグ・パイレーツとのシリーズ初戦を前に野球関連の練習には参加したものの、実戦復帰に向けてはもう1日ほど調整が必要になりそうだという」と伝えている。



今季のスミスは欠場前の時点で52試合、打率.249、6本塁打、23打点と不調気味で、リフレッシュも兼ねて一度ILさせるのも選択肢だが、首脳陣はどのような判断を下すのだろうか。





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