







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは5月中旬、トロント・ブルージェイズからエリック・ラウアー投手を金銭トレードで獲得した。同選手は古巣時代、チームの起用法に公然と異を唱えたことが話題となっているが、今も複雑な思いを抱いているのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ブルージェイズは今年4月中旬の試合で、ラウアーをオープナー降板後の2回から起用するも、5回3失点で敗戦投手に。その試合後、同選手は「率直に言えば、大嫌いだ。我慢できない」などと発言し、首脳陣への采配批判だとして物議を醸した。











同メディアは「彼がブルージェイズを去ったことは、控えめに言っても少々物議を醸した。そして今、ラウアーは古巣のブルージェイズが彼の投球に対してどのようなアプローチを取っていたかについて、皮肉を込めた発言をしたようだ。名指しで批判したわけではないが、ドジャースで受けているサポートの方にずっと満足していることは明らかだ」と言及。



合わせて、「自分が考えていることや感じていることと、コーチや球団関係者が考えていることや感じていることが一致していれば、物事はできる限りスムーズに進むものなんだ。みんなが同じ方向を向いている状態になるからね。アイデアとアイデアがぶつかり合うようなこともなくなる」という本人のコメントを伝えている。



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