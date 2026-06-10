







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズのエドポロ・ケイン選手は9日、敵地・バッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われたファーム交流戦6回戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・右翼」で先発出場。自身初となる1試合2本塁打を放った。













エドポロ・ケインは2025年ドラフト2位で大阪学院大から日本ハムに入団した長打力が自慢のスラッガー。将来の主軸候補として期待されている22歳だ。



初回、2死一塁で回ってきた第1打席。DeNA先発の片山皓心投手が投じた2球目の直球を捉えて、先制となる2ランホームランを放った。



さらに3点リードで迎えた8回の第4打席。DeNA3番手の橋本達弥投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、2本目となる弾丸ライナーの本塁打を左翼スタンドに叩き込んだ。



日本ハムは6-0で快勝し、エドポロ選手は今季11、12号となる2本塁打で勝利に大きく貢献した。

























【動画】なんというパワー！エドポロ・ケイン本日2本目の弾丸ライナー

DAZNベースボールのXより











なんというパワーか



エドポロ・ケイン

プロ初の1試合2ホームラン

あっという間にスタンドイン



⚾️DeNA×日本ハム（ファーム）

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【了】