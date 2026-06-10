FC今治は10日、塚田雄二監督が明治安田J2・J3百年構想リーグをもって退任することを発表した。

今治では2025年シーズンよりトップチームの指揮を執っていた倉石圭二前監督が今年4月に解任され、それに伴い、明治安田J2・J3百年構想リーグ終了までとなる任期で、今年から今治でホームグロウングループ、レディースグループ執行役員を務めていた塚田氏が監督に就任していた。

そして、明治安田J2・J3百年構想リーグのWEST-Aを9位で終え、プレーオフラウンドを経て、最終的に35位となっていた今治は、塚田氏が監督を退任することを発表した。なお、塚田氏はホームグロウングループ、レディースグループ執行役員に再び就任することが明らかになっている。

監督退任に際し、塚田氏は今治のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「FC今治関係者の皆様へ このたび、私は、FC今治トップチームの監督を任期満了に伴い、退任することとなりました。4月8日に就任して、あっという間の2カ月間の百年構想リーグでした」

「在任期間中、選手たちはもちろん、スタッフ、クラブ関係者の皆様、そして何より熱い声援を送り続けてくださったサポーター、パートナーの皆様に支えられ、チームとともに歩んでこられたことを心より感謝申し上げます。結果はみなさまの期待するものとは程遠いものでした。この場を借りて、お詫び申し上げます」

「ホームのみならず、遠いアウェイの地まで足を運んでいただき、ホームさながらの声援を送り続けていただいたこと、心強いものでした。良い時も苦しい時もありましたが、皆様と喜びや悔しさを分かち合いながら戦った日々は、私にとってかけがえのない財産です。チームの成長を信じ、常に後押ししてくださったことに深く御礼申し上げます」

「チームは新シーズンに向け始動します。サポーターの皆様にはこれまでと変わらぬ温かいご声援をお願い申し上げます。最後になりますが、このクラブに関わるすべての皆様との出会いに感謝し、皆様のご健勝とクラブの未来を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました」