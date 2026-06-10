







広島東洋カープの平川蓮選手は9日、敵地・ベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「9番・中堅」で先発出場。一時リードを2点に広げるプロ入り初となるソロホームランを放った。











3回、1死走者なしで迎えた第1打席。西武先発の武内夏暉投手が投じた4球目のツーシームを振り抜いて、左翼スタンドに叩き込んだ。



2回には6番サンドロ・ファビアン選手のソロホームランで広島が先制し、平川選手の一発でリードを2点に広げた。



さらに4回には坂倉将吾選手がバックスクリーン右に飛び込むソロホームランを放ち、広島は3対0と試合を優位に進めた。



しかし、4回に西川愛也選手の犠飛で1点を返されると、5回には古賀悠斗選手、渡部聖弥選手の2本の適時打で同点に追いつかれた。



9回には長谷川信哉選手にサヨナラタイムリーを浴び、3対4で惜敗した。



プロ初アーチで奮闘した平川選手だったが、チームの勝利には結びつかなかった。





















【実際のシーン】ダイヤモンド一周にこの表情！平川蓮のプロ初ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













笑顔でダイヤモンド一周



レフトスタンドへ放り込んだ

平川蓮がプロ初ホームラン！



⚾️西武×広島

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【了】