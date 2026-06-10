







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの五十幡亮汰選手は9日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「9番・中堅」で先発出場。あわや頭上を越える大飛球をスーパーキャッチし、エースの力投に応えた。













5回、先頭打者としてDeNAの勝又温史選手が打席に立った。日本ハム先発の伊藤大海投手が投じたチェンジアップを力強く振り抜き、大きな当たりを放った。



しかし、中堅を守る五十幡選手は打球に対して素早く背走し、最後は余裕を持ちながら左手を伸ばして白球をグラブに収めた。



これには解説の岩本勉氏も思わず「ザ・キャッチじゃないですか！」と漏らすスーパープレーだった。



また、名手で鳴らした森本稀哲コーチも笑顔で五十幡選手に拍手を送った。



伊藤投手は7回に宮﨑敏郎選手にソロホームランを浴びたが、最終回まで落ち着いたピッチングを維持。9回120球・7奪三振・1失点の完投で今季7勝目を飾った。



3回には郡司裕也選手の適時二塁打で先制すると、大塚瑠晏選手の右中間への打球がリクエスト成功により3ランホームランに変わり、この回一挙4点を奪った日本ハムが4対1で勝利。今季初の5連勝を飾った。

























【動画】森本コーチもこの表情！五十幡亮汰、頭上を越える大飛球をスーパーキャッチ

DAZNベースボールのXより











ザ・キャッチ



五十幡亮汰 スーパープレー

名手・森本稀哲コーチもこの表情



⚾️日本ハム×DeNA

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【了】