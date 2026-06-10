







大谷翔平 最新情報

今季のMLBトレード期限で、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手は多くの球団から注目される存在になると見られている。ただし、トレードを成立させるだけの資産を持つ球団は限られており、ロサンゼルス・ドジャースはその数少ないチームの1つのようだ。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョン・スパラコ記者が言及した。



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ドジャースがスクバルを獲得するためには、エメ・シーハン投手やプロスペクトのザイア・ホープ外野手、そして19歳のアイダン・ウェスト内野手を含めるべきだとされている。











今季終了後にフリーエージェント（FA）となるスクバルにこれほどの選手を放出するのはやり過ぎだとの声もある。しかし、ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースにとって、スクバルが大谷翔平選手らと先発ローテーションを組むことは心強い。



スクバルは今季、左肘の遊離体を除去する手術を受けたが、すでにリハビリ登板を開始している。まもなくメジャーのマウンドに復帰するとの見方が強まった。



注目の集まるスクバルの動向について、スパラコ氏は「今後数か月はタイガースがプレーオフ争いに復帰できるかどうかを決定づける重要な時期となる。タイガースは現時点で彼をトレード市場に出していないが、トレード期限が近づいてもプレーオフ争いから脱落したままの場合、状況が変わる可能性がある」と言及した。





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