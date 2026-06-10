読売ジャイアンツ 最新情報

阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［1/6ページ］

堀田賢慎

[caption id="attachment_265156" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの堀田賢慎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：青森山田高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

昨季成績：8試合、0勝1敗、防御率5.24

一軍昇格後、確かな結果を残している読売ジャイアンツの堀田賢慎。今後もその活躍を続けたいところだ。

青森山田高から2019年ドラフト1位で巨人に入団した堀田。大きな期待を背負っていたが、プロ1年目に右肘のトミー・ジョン手術を受け、育成契約に移行した。

それでもプロ3年目の2022年、支配下に復帰。2022年、2023年は苦しんだものの、2024年は自己最多の17試合に登板。防御率2.45と安定した成績を残した。

翌2025年は一軍では防御率5点台と苦しいシーズンを過ごしたが、二軍では25試合の登板で防御率2.19と十分なパフォーマンスを見せた。

高卒7年目となる今季は開幕一軍入りを逃したが、5月上旬に一軍昇格を果たし、リリーフ陣の一角として存在感を発揮。

ここまで7試合の登板で防御率0.77と安定した成績を残している。このまま潜在能力を開花させ、リリーフを支える存在になれるだろうか。

[caption id="attachment_268484" align="aligncenter" width="1200"] （左から）読売ジャイアンツの堀田賢慎、中山礼都、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

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阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［2/6ページ］

又木鉄平

[caption id="attachment_268487" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの又木鉄平【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：日川高 - 東京情報大 - 日本生命

・ドラフト：2023年ドラフト5位

昨季成績：5試合、0勝1敗、防御率4.73

二軍では毎年安定した成績を残す又木鉄平も、アピールが求められる立場にいる。

社会人野球の日本生命から2023年ドラフト5位読売ジャイアンツに入団。即戦力投手として期待を寄せられた。

迎えたプロ1年目だったが、一軍では3試合に登板し防御率6.10とプロの洗礼を浴び、一軍定着はならなかった。

続くプロ2年目は二軍で91回1/3を投げ、6勝3敗、防御率2.17の好成績をマーク。抜群の安定感を示した一方で、2年続けて一軍で勝利することは出来なかった。

結果がほしい今季、開幕こそ二軍スタートながら4月上旬に一軍昇格。4月下旬の横浜DeNAベイスターズ戦で途中からマウンドに上がり好投。待望のプロ初勝利を記録した。

その後はファームに降格したものの、ここまで防御率1点台と格の違いを見せつけている又木。

プロ初勝利という確かな足がかりを掴んだ期待の左腕は、さらなるアピールで一軍定着を目指している。

[caption id="attachment_268484" align="aligncenter" width="1200"] （左から）読売ジャイアンツの堀田賢慎、中山礼都、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

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阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［3/6ページ］

山瀬慎之助

[caption id="attachment_234070" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの山瀬慎之助（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：星稜高

・ドラフト：2019年ドラフト5位

昨季成績：1試合、打率.250、0本塁打、2打点

昨季は二軍で打率3割超えの成績を残した山瀬慎之助。しかし、今季は成績が伴っていない。

星稜高時代には、のちに東京ヤクルトスワローズへと進む奥川恭伸とバッテリーを組み、3年夏の甲子園で準優勝を果たした山瀬。

将来の正捕手として期待され読売ジャイアンツから2019年ドラフト5位指名を受け入団。プロ入り後は思うような結果を残せず、シーズンのほとんどを二軍で過ごすことに。

それでも、昨季はファームで100試合に出場し、キャリアハイの打率.302をマークするなど打撃面で存在感を発揮。

ところが、チームの厚い捕手層に阻まれ、一軍出場はわずか1試合。昨オフには出場機会を求めて契約更改を保留するなど、強い覚悟をにじませて今季に臨んだ。

開幕一軍で迎えた2026年、一軍での初アーチを飾ったものの数字が伸びず、5試合の出場で打率.231 の成績で4月中旬に二軍降格。

ここまではファームでの打率も2割台前半と振るわず。昇格に向けては打撃の復調が欠かせない状況だ。

[caption id="attachment_268484" align="aligncenter" width="1200"] （左から）読売ジャイアンツの堀田賢慎、中山礼都、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

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阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［4/6ページ］

中山礼都

[caption id="attachment_266948" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの中山礼都（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：中京大中京高

・ドラフト：2020年ドラフト3位

昨季成績：103試合、打率.265、7本塁打、32打点

今季のレギュラー定着を期待されていたが、不振に陥っているのが中山礼都である。

中京大中京高から2020年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団した中山は、ルーキーイヤーから二軍で打率.309をマーク。

卓越した打撃センスを遺憾なく発揮し、プロ2年目から一軍での出番を増やしていった。

プロ4年目は一軍での出場が32試合と限られたものの、打率.318の好成績。二軍での打率も.332と群を抜いていた。

昨季は自己最多の103試合に出場して打率.265、7本塁打、32打点と軒並みキャリアハイを更新。

レギュラー定着に向けて充実した1年を過ごしただけに、今季の本格ブレイクを期待したファンは少なくなかったはずだ。

開幕スタメンを勝ち取った今季だったが、打撃不振に喘ぎ、4月に二軍降格。その後も一軍と二軍を行ったり来たりの状況となっている。

それでも、5日のロッテ戦では5打点と躍動。6月は打率.364と打撃の状態を上げてきている。このまま好調をキープし、新指揮官へ最高のアピールを果たすことができるか。

[caption id="attachment_268484" align="aligncenter" width="1200"] （左から）読売ジャイアンツの堀田賢慎、中山礼都、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

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阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［5/6ページ］

浅野翔吾

[caption id="attachment_205847" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの浅野翔吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：高松商

・ドラフト：2022年ドラフト1位

昨季成績：29試合、打率.187、2本塁打、8打点

高校時代は甲子園を沸かせた浅野翔吾も、橋上秀樹監督代行にアピールしたい1人だ。

3年夏の甲子園に出場すると、打率.700、3本塁打を記録。読売ジャイアンツが2022年ドラフト1位で指名し、阪神タイガースとの競合の末、巨人入りを果たした。

ルーキーイヤーから一軍で24試合に出場し、打率.250をマーク。広島東洋カープとの試合ではプロ初アーチも飾った。

さらにプロ2年目は40試合と出場機会を増やすと、シーズン終盤にはレギュラーに定着する活躍を見せた。

しかし、昨季は春先からの打撃不振もあり、一時は三軍落ち。ファームでの打率も.205と落ち込み、29試合の一軍出場に。レギュラーを絶対的なものにできなかった。

捲土重来を期す今季、開幕二軍スタートとなった浅野。打率3割の成績を残して一軍に昇格したが、再び二軍降格。

ファームでは38試合の出場で打率.336、3本塁打、20打点と無双状態。そのポテンシャルは間違いないだけに、一軍でも同様のバッティングが期待される。

[caption id="attachment_268484" align="aligncenter" width="1200"] （左から）読売ジャイアンツの堀田賢慎、中山礼都、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

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阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［6/6ページ］

フリアン・ティマ

・投打：右投右打

・経歴：フアンホセドゥアルテ校

昨季成績：1軍出場なし

努力を重ね、ついに支配下契約を掴み取ったフリアン・ティマ。これからのアピール次第で起用法も変わってくる選手だ。

ドミニカ共和国出身のティマは、2021年、16歳という若さで育成選手として来日。来日1年目は三軍戦1試合の出場にとどまるなど、長い下積み生活からのスタートだった。

大きな転機となったのは2024年シーズンだ。この年は二軍で多くの経験を重ね、打率.251、15本塁打と長打力を発揮した。ただ、同年オフの支配下契約は叶わなかった。

昨季は8本塁打に終わり、やや足踏みとなったティマ。それでも来日6年目を迎えた今季、確実性が高まったこともあり、ファーム26試合の出場で打率.303と結果を残した。

5月25日に念願の支配下契約を果たし、5月28日の福岡ソフトバンクホークス戦で初出場。

オリックス・バファローズ戦ではプロ初ヒットもマーク。このまま橋上秀樹監督代行にアピールを続け、出場機会を増やしたい。

【了】