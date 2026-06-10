







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、ロサンゼルス・エンゼルスと戦い5-13で敗れた。この日先発を務めたエメ・シーハン投手はこれで4試合勝ちなしと苦戦が続いているが、米メディア『ドジャースネイション』は現状と課題について言及している。



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同戦のシーハンは1回は無失点に抑えたものの、2回は1死から安打、四球、四球で満塁のピンチを招いたところから2点タイムリーを浴びた。すると、この時点で球数が49球に達していたこともあり、デーブ・ロバーツ監督は降板を決断。1.1回2失点、被安打3、四球2、2奪三振で今季3敗目を喫した。











同メディアは「シーハンは今季、投球効率の面で苦しんでいるわけではないが、ここまでの内容を印象的と評価するのは難しい。日曜日に序盤で崩れたことで防御率は4.70まで悪化しており、今季の先発登板ではここまで毎試合で少なくとも1失点を喫している」と現状に言及。



続けて、「本来は高い奪三振率を誇るシーハンだが、今季はその数字が昨季から約5％近く低下している。さらに、強い打球を許す割合もリーグ平均を上回っており、それが今季の最大の弱点となっている本塁打被弾につながっている可能性がある。彼は今季59回1/3を投げて11本塁打を許しており、大半の失点も長打によるものとなっている」と記している。





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