FIFAワールドカップ2026 日本代表対オランダ代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。

6月15日（月）日本時間5時キックオフのオランダ戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ1時間前の4時〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。

【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平

【現地実況】小宮山晃義

【現地アナウンサー】西阪太志

【スタジオ解説】福西崇史・田中マルクス闘莉王

【スタジオアナウンサー】森田哲意・浅田春奈

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞