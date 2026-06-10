FIFAワールドカップ2026 日本代表対オランダ代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。
6月15日（月）日本時間5時キックオフのオランダ戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ1時間前の4時〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平
【現地実況】小宮山晃義
【現地アナウンサー】西阪太志
【スタジオ解説】福西崇史・田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】森田哲意・浅田春奈
FIFAワールドカップ2026 日本代表対オランダ代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。
6月15日（月）日本時間5時キックオフのオランダ戦は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時／見逃し配信。キックオフ1時間前の4時〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。
【現地解説】本田圭佑・柿谷曜一朗・林陵平
【現地実況】小宮山晃義
【現地アナウンサー】西阪太志
【スタジオ解説】福西崇史・田中マルクス闘莉王
【スタジオアナウンサー】森田哲意・浅田春奈
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