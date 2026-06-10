シャルケは9日、ドイツ人GKロリス・カリウスとの契約を2028年6月30日まで延長したことを発表した。

2025年1月にシャルケに加入したカリウス。今シーズンはリーグ戦30試合出場で13回のクリーンシートを記録するなど、2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）で最少失点を記録したチームを最後方から支え、クラブの1部昇格に貢献した。

カリウスの契約は2027年まで残されていたものの、今シーズンの活躍が評価された形となり、2028年までの新契約を締結。同選手は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを述べている。

「昨シーズンは、チームが団結力、エネルギー、集中力を発揮することで、何が達成できるか示すことができた。だからこそ、僕は契約延長を決断した。新シーズン、ブンデスリーガでの戦いを本当に楽しみにしている」

現在32歳のカリウスは、シュトゥットガルトやマンチェスター・シティの下部組織を経て、マインツでトップチームデビュー。その後、2016年にリヴァプールへのステップアップを果たし、公式戦49試合に出場した。しかし、2017－18シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝のレアル・マドリード戦で痛恨のミスを起こし、

戦犯として批判にさらされた。

結果的に、この試合がリヴァプールでの最後の出場となってしまい、その後はベシクタシュとウニオン・ベルリンへのレンタル移籍を経験。ニューカッスルでのプレーや2度の未所属期間を経て、2025年1月にシャルケに加入すると、キャリアは上昇気流へ。2024－25シーズンは負傷もあり、4試合の出場に留まったが、今季は正守護神の座を奪取し、クラブを4シーズンぶりの1部に導いた。



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