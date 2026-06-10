カナダサッカー協会は9日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバーからMFマルセロ・フローレス（ティグレス／メキシコ）に代わり、FWジェイデン・ネルソン（オースティンFC／MLS）を登録したことを発表した。

アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。先月29日に本大会へ臨むメンバー26名を発表していたが、メンバー変更が行われた。

フローレスは所属するティグリスの選手として、先月31日に行われたCONCACAFチャンピオンズカップの決勝に出場していたが、ヒザに重傷を負っていた。これを受けて、ネルソンのW杯メンバー入りが決定。ネルソンは直近に行われた2試合のテストマッチにも出場しており、ウズベキスタン代表との親善試合では、後半アディショナルタイムに得点を挙げている。

現在23歳のネルソンは、2020年にトロントFCの選手としてアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）デビューを飾った。その後、ローゼンボリ（ノルウェー）、SSVウルム1846（ドイツ）、バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）でのプレーを経て、2026年からオースティンFCに所属している。2025シーズンは、公式戦40試合出場で3ゴール11アシストを記録。今シーズンはここまで公式戦11試合出場で2ゴールをマークしている。

カナダ代表は、本大会でグループBに組み込まれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、カタール代表、スイス代表と対戦する。