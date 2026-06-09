ソフトバンク、阪神に6点差で快勝

先発投手：ソフトバンクは大津亮介が6回3失点の好投（5安打7奪三振）、阪神の才木浩人は3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが2点を追加 2回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回裏：ソフトバンクが2点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が2本塁打、4打点、3安打、3得点の活躍、ソフトバンクの野村勇が2本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2打点の活躍。

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