ソフトバンク、阪神に6点差で快勝

先発投手：ソフトバンクは大津亮介が6回3失点の好投（5安打7奪三振）、阪神の才木浩人は3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが2点を追加 2回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回裏：ソフトバンクが2点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が2本塁打、4打点、3安打、3得点の活躍、ソフトバンクの野村勇が2本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 58 32 25 1 .561 1
3 巨人 58 31 25 2 .554 1
4 DeNA 58 25 31 2 .446 7
5 広島 55 21 31 3 .404 9
6 中日 58 20 37 1 .351 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 59 35 22 2 .614 -
2 ソフトバンク 57 33 24 0 .579 2
3 オリックス 58 30 27 1 .526 5
4 日本ハム 60 31 29 0 .517 5
5 ロッテ 58 27 29 2 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13