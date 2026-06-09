オリックス、1点差でヤクルトを下す

先発投手：オリックスの九里亜蓮が6回1失点の好投（4安打8奪三振）、ヤクルトの松本健吾は5回1/3回1失点。得点経過：2回裏：オリックスが1点を追加。6回表：ヤクルトが1点を追加。7回表：ヤクルトが2点を追加。注目選手：オリックスの杉本裕太郎が2打点の活躍、オリックスの中川圭太が2得点の活躍。

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