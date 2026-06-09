巨人が6点差で楽天に勝利
先発投手：巨人は則本昂大が6回1/3回2失点の好投（7安打5奪三振）、楽天の荘司康誠は7回6失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が3点を追加 6回表：巨人が2点を追加 7回表：巨人が1点を追加 注目選手：楽天の佐藤直樹が2打点の活躍、巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、3打点の活躍、巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|58
|32
|25
|1
|.561
|1
|3
|巨人
|58
|31
|25
|2
|.554
|1
|4
|DeNA
|58
|25
|31
|2
|.446
|7
|5
|広島
|55
|21
|31
|3
|.404
|9
|6
|中日
|58
|20
|37
|1
|.351
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|59
|35
|22
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|57
|33
|24
|0
|.579
|2
|3
|オリックス
|58
|30
|27
|1
|.526
|5
|4
|日本ハム
|60
|31
|29
|0
|.517
|5
|5
|ロッテ
|58
|27
|29
|2
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13