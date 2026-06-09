巨人が6点差で楽天に勝利

先発投手：巨人は則本昂大が6回1/3回2失点の好投（7安打5奪三振）、楽天の荘司康誠は7回6失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が3点を追加 6回表：巨人が2点を追加 7回表：巨人が1点を追加 注目選手：楽天の佐藤直樹が2打点の活躍、巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、3打点の活躍、巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 58 32 25 1 .561 1
3 巨人 58 31 25 2 .554 1
4 DeNA 58 25 31 2 .446 7
5 広島 55 21 31 3 .404 9
6 中日 58 20 37 1 .351 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 59 35 22 2 .614 -
2 ソフトバンク 57 33 24 0 .579 2
3 オリックス 58 30 27 1 .526 5
4 日本ハム 60 31 29 0 .517 5
5 ロッテ 58 27 29 2 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13