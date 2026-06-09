「ルーキー最多本塁打」村上宗隆、離脱中でも新人王レースで堂々2位！？　…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、故障者リスト（IL）入りで戦列を離れながらも、ア・リーグ新人王レースで2位につけている。首位との差はごくわずかだと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアが実施した最新の新人王の模擬投票で、村上はア・リーグ2位となった。











同メディアは「村上は合計119ポイント、1位票11票を集めて2位につけ、首位とはわずか1点差に迫っている」と伝えている。



首位はデトロイト・タイガースのケビン・マゴニグル内野手で、合計120ポイント、1位票14票だった。



村上の打撃成績は新人離れしている。



本塁打20本とOPS.938は、いずれもMLBのルーキーで新人最多をマーク。



打点も41を数え、離脱前までは一発の魅力と勝負強さを兼ね備えた打撃で、ホワイトソックス打線の中軸を担っていた。



特筆すべきは、出場機会が止まったままでも上位を保っている点だ。



村上は5月30日から右ハムストリングの故障でIL入りしており、少なくとも6月いっぱいは離脱が見込まれている。



それでも評価が大きく揺らがないところに、これまで積み上げてきた数字の重みがうかがえる。



一方、首位のマゴニグルも高い評価を受けている。



同メディアは「マゴニグルは打率.291、出塁率.394で、200打席以上に立った新人の両部門でトップに立つ」と紹介した。



長打力で他を圧倒する村上に対し、マゴニグルは安定した出塁で渡り合う構図だ。



村上が戦列に戻れば、レースは再び熱を帯びる可能性が高い。



離脱中も評価を落とさない村上が、復帰後に再び新人王レースの主役へ返り咲けるか。



トップとの差がわずかであるだけに、戦列復帰の時期と、その後の打棒の回復ぶりが、今後の行方を大きく左右しそうだ。



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