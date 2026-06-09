「注視すべき点」千賀滉大、右腕の尺骨神経に炎症でリハビリ登板を回避！…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、右腕の尺骨神経の炎症により、9日（日本時間10日）に予定されていたマイナーリーグでのリハビリ登板を回避した。復帰への道のりがさらに遠のく新たな痛手だと、米メディア『amニューヨーク』が報じている。

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同メディアによると「千賀は傘下2A（ダブルA）ビンガムトンでの登板が予定されていたが、右腕の尺骨神経に炎症が出たため、直前で取りやめた」という。











これは4月に背中（腰部）の故障で故障者リスト入りした問題とは別の、新たな箇所に生じた不安である。



千賀はこの登板を、メジャー復帰へ向けた重要な確認の場と位置づけていた。



だが直前での回避により、調整は再び足踏みを強いられる形となった。



投げる腕の神経に関わる症状だけに、首脳陣も慎重な対応を迫られている。



リハビリの内容も順調とは言いがたい。



千賀はこれまでの3度のリハビリ登板で、12イニングを投げて14安打8失点（自責点7）を喫している。



さらに、背中の故障に見舞われる前の5試合の先発でも防御率9.00と苦しんでおり、本来の安定感には程遠い状態が続いている。



復帰時期も見通しづらくなった。



同メディアは「新たな故障により千賀の戦列復帰が夏の深くまでずれ込む可能性がある」と指摘している。



先発の柱としての復活を期していたメッツにとって、ローテーション再建の計算が狂いかねない痛手だ。



投げる腕の尺骨神経の炎症は、軽視できない症状とされる。



仮に深刻なものでなくとも、状態が落ち着くまでは慎重な見極めが求められる。



再びリハビリのプロセスを一からやり直すことになりそうだ。



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