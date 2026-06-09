







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7～8日にかけ、正捕手のウィル・スミス捕手が首の痛みを理由に欠場した。現段階では深刻なレベルにまでは至っていないというが、次戦以降もしばらくは欠場が増えることになるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7～8日にかけ、正捕手のウィル・スミス捕手が首の痛みを理由に欠場した。現段階では深刻なレベルにまでは至っていないというが、次戦以降もしばらくは欠場が増えることになるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。











続けて、「スミスは今世紀に入ってドジャースが獲得した3度のワールドシリーズ（WS）制覇に欠かせない存在であり、昨季WS第7戦では決勝の本塁打も放っている。レギュラーシーズンではOPS.901を記録し、攻守両面で連覇に大きく貢献した。しかし、健康な状態でプレーしている今季はそれほど順調とは言えず、今回の負傷によってしばらく戦列を離れることになりそうだ」と記している。



当面の間はダルトン・ラッシング捕手が代役を務めるとみられるが、1日でも早くコンディションを持ち直すことはできるだろうか。





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