「連敗を止める最大の好機」菅野智之、本拠地でカブス戦の先発へ！　最大…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手が、本拠地クアーズ・フィールドでのシカゴ・カブス戦に先発する。4連敗中のチームを救う存在として期待がかかると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同紙によると「ロッキーズは現在24勝42敗と低迷し、カブスとのカードを4連敗で迎えた。











その上で、連敗を断ち切る役回りとして白羽の矢が立ったのが菅野だ」という。



同紙は、ベテランの菅野こそ連敗を止める最大の好機だと位置づけている。



その根拠の一つが、菅野の代表的な持ち球であるスプリットだ。



菅野のスプリットは空振り率26.7パーセントを記録し、2ストライク後に18パーセントを超える割合で投じられる“決め球”となっている。



さらに、今季は多投していないカーブも、58球で14.3パーセントの奪三振率を残している。



一方で不安要素もある。



シンカーが被打率.362と打ち込まれている点は課題であり、本拠地クアーズ・フィールドでの防御率は4.50だ。



とはいえ、相手のカブスは勝率5割前後で、直近では打線が爆発力を欠いている。



こうした相手であれば、制球と緩急で勝負する菅野の持ち味が生きやすい。



派手さはなくとも、試合を作る安定感こそが、低迷するロッキーズにとって貴重な戦力となる。



直近の登板では、菅野はエンゼルス戦で今季5勝目を挙げており、勢いそのままにカブス相手の白星が期待される。



ただし、菅野に長いイニングを投げさせるためには、若いロッキーズ打線による援護が不可欠だ。



打線が得点を奪えば、それだけ菅野をマウンドに長く残すことができ、勝機も広がるだろう。



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