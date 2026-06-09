







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの外野陣は、今後扱いきれないほど選手起用が渋滞する可能性がある。その背景には、カイル・タッカー外野手が契約をオプトアウトできるほどの成績を残せていない現状があるようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のデイビッド・レスキー記者が言及した。



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タッカーは本来、優れた選手としての実績を持っており、オプトアウトを行使しないことは決して悪い問題ではない。しかし、今季ここまでは期待に見合うプレーを見せられていないのが問題だ。











一方で、アンディ・パヘス外野手が大きく台頭し、中堅手の座をつかみつつある。さらに、指名打者（DH）には大谷翔平選手がいる。そこに、層の厚いプロスペクトが控えているため、全員を起用することはできないという問題が浮上している。



特にホスエ・デポーラ外野手、ザイア・ホープ外野手、マイク・シロタ外野手らはメジャー昇格の寸前にまで成長しており、選手起用に悩む状態が続いている。



外野手が溢れているドジャースの状況について、レスキー氏は「タッカーがオプトアウトする可能性はあるが、ドジャースはそれを前提に計画を立てることはできない。実際、球団は彼が今季を含めてあと3年間はチームに残留するという前提で計画を立てる必要がある」と言及した。





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