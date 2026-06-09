







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い6-5で勝利した。この試合では大谷が打ったボールをダイヤモンドバックスが売りに出したことが話題となったが、米メディア『ドジャースウェイ』は少々呆れつつも理解を示している。



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同戦の大谷は第1打席で二塁打、第2打席は三塁打をそれぞれ放ったが、ダイヤモンドバックスがこのボールを回収し、翌日に販売したことが報じられている。二塁打のボールは2000ドル、三塁打のボールは1万ドルで売れたというが、相手選手の人気にあやかった便乗商法には批判も少なくなかったという。











同メディアは「ダイヤモンドバックスは大谷の記念品を販売することで人気にあやかろうとした。相手チームのユニフォームを球団ショップで販売することと、自チームの敗戦に直結した記念品で1万ドルを稼ごうとすることとは全く別の話だ」と言及。



その一方で、「ダイヤモンドバックスのマーケティング・販売部門を全面的に非難するのも難しい。彼ら自身も、この販売が少し奇妙に映ることはほぼ間違いなく分かっていたはずだ。しかし、その売上から7000ドル近くの売り上げを手にできるのであれば、彼らにとっては大した問題ではないのだろう。ドジャースや大谷の人気は、球界全体にとって圧倒的にプラスに働いている。チームが他球団の本拠地を訪れればチケット価格は上昇し、ユニフォーム販売でもかなりの売上があると考えられる」と指摘している。





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