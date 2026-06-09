楽天は10日、球団と三木肇監督との双方協議により、三木監督は休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めることを発表した。

三木監督は就任2年目の今季、4月は2位に浮上するなど上位争いに食い込んでいたが、5月は7勝18敗と大きく負け越しチームは低迷。9日終了時点で21勝36敗で借金は15、首位・西武と14.5ゲーム差の最下位に沈んでいた。

なお、塩川ヘッドコーチは監督代行として6月10日の巨人戦から指揮を執る。