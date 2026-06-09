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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、シーズン開幕から続いていた不安定な投球を脱しつつある。昨季は大きな期待を背負ってメジャーに挑戦しており、ようやく本来の投球に近づいてきているようだ。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が報じている。



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今季の佐々木はここまで11試合に先発登板して3勝3敗、防御率4.03、WHIP1.26、58イニングで奪三振60、与四球21を記録。シーズン全体の数字にはまだ改善の余地があるが、直近の内容は特に前向きなものになっている。











5月の佐々木は5試合に先発して28回1/3を投じ、防御率3.18、WHIP0.99、奪三振28、与四球6の記録だった。この進歩は、メジャーキャリア序盤の不安定な内容とは対照的だ。



メジャー1年目は10試合に登板し、そのうち8試合が先発で1勝1敗、防御率4.46、WHIP1.43、奪三振28、与四球22という内容だった。国際的に大きな期待を集めた投手の姿とは、結果が一致しない場面もあった。



ようやく本来の力を発揮し出した佐々木について、デーブ・ロバーツ監督は「我々は皆、メジャーへの慣れがスムーズに行われることを期待しすぎていた。朗希にとっては不公平だ。ある程度の適応期間が必要だという点を理解していなかった」と言及した。





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