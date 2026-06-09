ヤクルトとオリックス、6回終了で1-1の同点
2回裏にオリックスが平沼のタイムリーで先制したが、6回表にヤクルトが赤羽の打点で追いついた。両チームとも投手戦を展開し、緊迫した展開が続いている。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(一)山中 稜真 3(遊)紅林 弘太郎 4(二)太田 椋 5(指)西川 龍馬 6(中)中川 圭太 7(右)来田 涼斗 8(左)平沼 翔太 9(捕)若月 健矢 10(投)九里 亜蓮
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(中)岩田 幸宏 3(指)Ｄ・サンタナ 4(右)塩見 泰隆 5(一)赤羽 由紘 6(左)増田 珠 7(捕)古賀 優大 8(二)伊藤 琉偉 9(三)武岡 龍世 10(投)松本 健吾
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|58
|32
|25
|1
|.561
|1
|3
|巨人
|58
|31
|25
|2
|.554
|1
|4
|DeNA
|58
|25
|31
|2
|.446
|7
|5
|広島
|55
|21
|31
|3
|.404
|9
|6
|中日
|58
|20
|37
|1
|.351
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|59
|35
|22
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|57
|33
|24
|0
|.579
|2
|3
|オリックス
|58
|30
|27
|1
|.526
|5
|4
|日本ハム
|60
|31
|29
|0
|.517
|5
|5
|ロッテ
|58
|27
|29
|2
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13