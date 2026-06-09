ヤクルトとオリックス、6回終了で1-1の同点

2回裏にオリックスが平沼のタイムリーで先制したが、6回表にヤクルトが赤羽の打点で追いついた。両チームとも投手戦を展開し、緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(一)山中　稜真 3(遊)紅林　弘太郎 4(二)太田　椋 5(指)西川　龍馬 6(中)中川　圭太 7(右)来田　涼斗 8(左)平沼　翔太 9(捕)若月　健矢 10(投)九里　亜蓮

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(中)岩田　幸宏 3(指)Ｄ・サンタナ 4(右)塩見　泰隆 5(一)赤羽　由紘 6(左)増田　珠 7(捕)古賀　優大 8(二)伊藤　琉偉 9(三)武岡　龍世 10(投)松本　健吾

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 58 32 25 1 .561 1
3 巨人 58 31 25 2 .554 1
4 DeNA 58 25 31 2 .446 7
5 広島 55 21 31 3 .404 9
6 中日 58 20 37 1 .351 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 59 35 22 2 .614 -
2 ソフトバンク 57 33 24 0 .579 2
3 オリックス 58 30 27 1 .526 5
4 日本ハム 60 31 29 0 .517 5
5 ロッテ 58 27 29 2 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13