ヤクルトとオリックス、6回終了で1-1の同点

2回裏にオリックスが平沼のタイムリーで先制したが、6回表にヤクルトが赤羽の打点で追いついた。両チームとも投手戦を展開し、緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(一)山中 稜真 3(遊)紅林 弘太郎 4(二)太田 椋 5(指)西川 龍馬 6(中)中川 圭太 7(右)来田 涼斗 8(左)平沼 翔太 9(捕)若月 健矢 10(投)九里 亜蓮

ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(中)岩田 幸宏 3(指)Ｄ・サンタナ 4(右)塩見 泰隆 5(一)赤羽 由紘 6(左)増田 珠 7(捕)古賀 優大 8(二)伊藤 琉偉 9(三)武岡 龍世 10(投)松本 健吾

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